БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный d=50 мм, №2 - Харьков (459826) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Дергачи, ул. Вокзальная, 70
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Чугуев, ул. Торговая, 2
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Валки, ул. Харьковская, 11
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 1
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мира, 9
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 79-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54