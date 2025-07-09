Ирригатор ротовой полости Aqualet (Irrigator rotovoy polosti Aqualet)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2284,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2920,00
Экономия при брони: -643,24 грн
2276,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
6.5 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2694,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Центральная, 21-Б
8.8 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2348,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
9.8 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2336,80 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 76-В
32.4 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2799,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2345,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Славутич, просп. Независимости, 5
120.1 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2808,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 3
166.7 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2329,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
189.3 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2327,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Ромны, бульв. Свободы, 2-Е
211.3 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2349,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кролевец, ул. Леси Украинки, 2-Б
234.2 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2340,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Степняка-Кравчинского, 1
247.1 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2804,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
249.9 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2345,70 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
250.0 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2817,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 26
295.4 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2819,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
318.4 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2232,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
393.5 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2802,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
405.9 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2330,50 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
406.3 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2340,40 грн