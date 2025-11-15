Киев
Ирригатор ротовой полости Aqualet (Irrigator rotovoy polosti Aqualet)

Харьков (адрес не указан)
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Культуры, 10
2.3 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
В городах рядом
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 53 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
552.8 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2074,90 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 53 мин
Одесса, ул. Марсельская, 56
554.0 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2242,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
576.8 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
2308,00 грн
Аптека семейная
Закрыто
Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Легоцкого Тиводара, 80
1023.7 км
ИРРИГАТОР РОТОВОЙ ПОЛОСТИ AQUAJET LD-A8 №1
Eli Lilly
