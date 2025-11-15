Киев
Канюля внутривенная Алексфарм (Kanyulya vnutryvennaya Aleksfarm)

Канюля внутривенная Алексфарм (Kanyulya vnutryvennaya Aleksfarm)

Харьков (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Шклярука Павла, 12-Д
568.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
21,50 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется через 24 мин
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
616.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ БЕЗ ИНЪЕКЦИОННОГО ПОРТА "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
11,00 грн
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Ковель, ул. Независимости, 57
824.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 22G (0,9 х 25 мм) №1
ГлавнаяКорзинаИзбранное