АППЛИКАТОР "ВОЛЕС" НА ПЛАСТИКОВОЙ ПАЛОЧКЕ В ПРОБИРКЕ С ЗАЩИТНЫМ КОЛПАЧКОМ СТЕРИЛЬНЫЙ , №1 - Харьков (500626) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Всего: упаковка (16)
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Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
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Всего: упаковка (9)
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Харьков, ул. Лесопарковская, 4
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (27)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Святогорская, 10
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:00
Илларионово, пл. Привокзальная, 1
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (24)
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Днепр, просп. Поля Александра, 59
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (16)
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Днепр, просп. Героев, 3
Аптека №23
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Всего: упаковка (26)
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Александрия, ул. Казацкая, 47
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (16)
Открыто Закроется в 20:30
Александрия, ул. 6-го Декабря, 137
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
Аптека оптовых цен
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Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-А/1
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Киев, бульв. Леси Украинки, 24
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
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Всего: упаковка (10)
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Киев, ул. Крещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (84)
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
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Всего: упаковка (14)
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Киев, просп. Оболонский, 22-В
Бажаемо здоровья
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Одесса, просп. Добровольского, 128
Бажаемо здоровья
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Одесса, просп. Добровольского, 114/5
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Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 46