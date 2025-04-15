Киев
Система для переливания крови, компонентов крови, кровезаменителей и инфузионных растворов Вогт медикал

Система для переливания крови, компонентов крови, кровезаменителей и инфузионных растворов Вогт медикал

Львов (адрес не указан)
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
469.6 км
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВИ, КОМПОНЕНТОВ КРОВИ, КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ VOGT MEDICAL №1
VOGT MEDICAL
15,70 грн
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