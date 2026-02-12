Одесса
Катетер-отсасыватель
Катетер-отсасыватель
Херсон
(адрес не указан)
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
364.4 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 8 №1
Каммед
6,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
444.3 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
19,09
Экономия при брони:
-0,88 грн
18,21
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
444.4 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 6 №1
Каммед
16,65
Экономия при брони:
-0,83 грн
15,82
грн
Забронировать
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 8 №1
Каммед
18,11
Экономия при брони:
-0,90 грн
17,21
грн
Забронировать
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
19,16
Экономия при брони:
-0,95 грн
18,21
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
516.5 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
16,67
Экономия при брони:
-0,85 грн
15,82
грн
Забронировать
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
654.1 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
18,10
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Любомль, ул. Соборности, 70
721.3 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
18,10
грн
Забронировать
