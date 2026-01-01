Киев
Катетер-отсасыватель

Катетер-отсасыватель

Львив (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
69.4 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
18,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
464.8 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
19,42
Экономия при брони: -1,21 грн
18,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
465.2 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 6 №1
Каммед
16,67
Экономия при брони: -0,85 грн
15,82 грн
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 8 №1
Каммед
18,13
Экономия при брони: -0,92 грн
17,21 грн
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
19,18
Экономия при брони: -0,97 грн
18,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
573.5 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
16,38
Экономия при брони: -0,56 грн
15,82 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
841.5 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 8 №1
Каммед
8,40 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное