Катетер-отсасыватель
Катетер-отсасыватель
Львив
(адрес не указан)
Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
69.4 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
18,10
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
464.8 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
19,42
Экономия при брони:
-1,21 грн
18,21
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
465.2 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 6 №1
Каммед
16,67
Экономия при брони:
-0,85 грн
15,82
грн
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 8 №1
Каммед
18,13
Экономия при брони:
-0,92 грн
17,21
грн
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
19,18
Экономия при брони:
-0,97 грн
18,21
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
573.5 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
16,38
Экономия при брони:
-0,56 грн
15,82
грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
841.5 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 8 №1
Каммед
8,40
грн
