Киев
О товаре
Цены
Катетер-отсасыватель
Катетер-отсасыватель
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 6 №1
Каммед
16,67
Экономия при брони:
-0,85 грн
15,82
грн
Забронировать
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 8 №1
Каммед
18,13
Экономия при брони:
-0,92 грн
17,21
грн
Забронировать
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
19,18
Экономия при брони:
-0,97 грн
18,21
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
4.4 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
19,42
Экономия при брони:
-1,21 грн
18,21
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
117.7 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
16,38
Экономия при брони:
-0,56 грн
15,82
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
442.6 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 8 №1
Каммед
8,40
грн
Забронировать
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
533.9 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
18,10
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню