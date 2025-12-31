Киев
Катетер-отсасыватель

Катетер-отсасыватель

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 6 №1
Каммед
16,67
Экономия при брони: -0,85 грн
15,82 грн
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 8 №1
Каммед
18,13
Экономия при брони: -0,92 грн
17,21 грн
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
19,18
Экономия при брони: -0,97 грн
18,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
4.4 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
19,42
Экономия при брони: -1,21 грн
18,21 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
117.7 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
16,38
Экономия при брони: -0,56 грн
15,82 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
442.6 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 8 №1
Каммед
8,40 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
533.9 км
КАТЕТЕР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОРОТРАХЕАЛЬНЫЙ (АСПИРАЦИОННЫЙ) Fr 16 №1
Каммед
18,10 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное