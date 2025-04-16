АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ (AQUA MARIS® NASAL DROPS)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,10
Экономия при брони: -30,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
117,10
Экономия при брони: -29,96 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
115,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
120,81
Экономия при брони: -15,81 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,47
Экономия при брони: -34,28 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
116,86
Экономия при брони: -23,74 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
116,65
Экономия при брони: -23,53 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,60
Экономия при брони: -26,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
115,79
Экономия при брони: -22,67 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
114,55
Экономия при брони: -23,88 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,30
Экономия при брони: -25,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
116,89
Экономия при брони: -26,22 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
115,63
Экономия при брони: -24,96 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,40
Экономия при брони: -25,90 грн