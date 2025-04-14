АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ (AQUA MARIS® NASAL DROPS)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 288 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
122,73
Экономия при брони: -17,44 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
123,89
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
122,76
Экономия при брони: -18,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,40
Экономия при брони: -26,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,40
Экономия при брони: -26,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
122,15
Экономия при брони: -22,05 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
123,54
Экономия при брони: -30,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
117,20
Экономия при брони: -22,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
119,11
Экономия при брони: -19,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,33
Экономия при брони: -21,23 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
116,76
Экономия при брони: -17,41 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
120,55
Экономия при брони: -31,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
115,13
Экономия при брони: -26,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
119,84
Экономия при брони: -14,94 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.