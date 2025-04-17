АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ (AQUA MARIS® NASAL DROPS)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,00
Экономия при брони: -28,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 21 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
116,87
Экономия при брони: -3,51 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,00
Экономия при брони: -28,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
123,90
Экономия при брони: -26,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
122,58
Экономия при брони: -35,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
120,90
Экономия при брони: -23,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
117,14
Экономия при брони: -20,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
120,90
Экономия при брони: -23,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
115,11
Экономия при брони: -27,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
123,90
Экономия при брони: -26,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,11
Экономия при брони: -38,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
118,02
Экономия при брони: -30,51 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
АКВА МАРИС® КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ капли назальные 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
120,90
Экономия при брони: -23,60 грн