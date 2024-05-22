Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия для леченияЖидкостиЖидкости для промывания, орошения, леченияА-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® УШНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РАСТВОР, СПРЕЙЦены в аптеках

А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® УШНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РАСТВОР, СПРЕЙ спрей 40 мл, №1 - Львов (484621) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
437,66
Экономия: -45,21 грн
392,45 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
361,71 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
424,19
Экономия: -63,75 грн
360,44 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
363,36 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
408,99
Экономия: -39,75 грн
369,24 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
382,00 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
385,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
351,28 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
601,80
Экономия: -234,20 грн
367,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (130)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
390,70 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
448,99
Экономия: -79,75 грн
369,24 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
382,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
379,87
Экономия: -29,82 грн
350,05 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 20 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
601,80
Экономия: -234,20 грн
367,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
391,35
Экономия: -41,47 грн
349,88 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется через 35 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
412,99
Экономия: -43,75 грн
369,24 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
484,99
Экономия: -115,75 грн
369,24 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
443,99
Экономия: -74,75 грн
369,24 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (5)
494,99
Экономия: -125,75 грн
369,24 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 20 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
361,71 грн