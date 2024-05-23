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А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® УШНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РАСТВОР раствор ушной флакон-капельница 2 мл, №5 - Запорожье (484620) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
390,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
403,55 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
456,19
Экономия: -82,09 грн
374,10 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
415,12
Экономия: -35,12 грн
380,00 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
385,16 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
429,99
Экономия: -60,32 грн
369,67 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
425,00
Экономия: -83,50 грн
341,50 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: флакон-капельница (4)
404,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
425,00
Экономия: -83,50 грн
341,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), флакон-капельница (2)
492,90
Экономия: -122,40 грн
370,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
412,99
Экономия: -43,32 грн
369,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: флакон-капельница (2)
404,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: раствор ушной (3)
439,61
Экономия: -56,15 грн
383,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: флакон-капельница (1)
403,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
374,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
390,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
390,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: раствор ушной (4)
417,88
Экономия: -42,28 грн
375,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), флакон-капельница (2)
452,40
Экономия: -88,50 грн
363,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
390,70 грн