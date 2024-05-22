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А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® УШНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РАСТВОР раствор ушной флакон-капельница 2 мл, №5 - Львов (484620) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 243 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: раствор ушной (4)
382,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (97)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
390,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
361,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (97)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
390,70 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
363,36 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
412,99
Экономия: -43,32 грн
369,67 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
382,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
351,28 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
411,45 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1), флакон-капельница (3)
599,00
Экономия: -228,80 грн
370,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
382,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
456,99
Экономия: -87,32 грн
369,67 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
446,99
Экономия: -77,32 грн
369,67 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
382,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), флакон-капельница (2)
382,60
Экономия: -19,29 грн
363,31 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), флакон-капельница (1)
574,30
Экономия: -204,10 грн
370,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: раствор ушной (4)
432,25
Экономия: -47,99 грн
384,26 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
382,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 35 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
404,99
Экономия: -35,32 грн
369,67 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: раствор ушной (4)
467,99
Экономия: -98,32 грн
369,67 грн