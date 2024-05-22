К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется через 06 мин График работы Светловодск, ул. Героев Украины, 110 Всего: упаковка (1) 440,38 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Тернополь, пл. Героев Евромайдана, 9 Всего: упаковка (1) 409,30 Экономия: -0,30 грн 409,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, просп. Шевченко, 17 Всего: упаковка (1) 480,50 Экономия: -71,50 грн 409,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А Всего: упаковка (1) 409,30 Экономия: -0,30 грн 409,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Борислав, ул. Шевченко Тараса, 33 Всего: упаковка (1) 480,50 Экономия: -71,50 грн 409,00 грн Забронировать