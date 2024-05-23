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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА "COMFORT" 3023 размер 5, №1 - Одесса (765279) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
1205,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
1205,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
1224,00 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
1224,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
878,00 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
1224,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (2)
1224,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
1393,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Врадиевка, ул. Героев Врадиевщины, 93/2
Всего: упаковка (1)
1393,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1392,12 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61-Б
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -552,30 грн
750,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
1417,00
Экономия: -666,30 грн
750,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (1)
1417,00
Экономия: -666,30 грн
750,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
1384,78 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 82-Б
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -552,30 грн
750,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Майборского, 16
Всего: упаковка (1)
1382,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
1386,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
1394,95 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
1390,79 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
1386,76 грн