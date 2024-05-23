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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА "COMFORT" 3023 размер 4, №1 - Одесса (765278) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
1370,33 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
1205,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
1370,24 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 16
Всего: упаковка (1)
1205,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
1224,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
1217,60
Экономия: -36,53 грн
1181,07 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
1224,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
1205,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
1224,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
1224,00 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
1205,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Бородино, ул. Лесная, 9-А
Всего: упаковка (1)
1205,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (2)
1236,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
1373,92 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривое Озеро, ул. 1-го Мая, 5
Всего: упаковка (1)
1209,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Суворова, 104
Всего: упаковка (1)
1366,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
1369,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (1)
1364,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
1365,29 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -455,40 грн
847,60 грн