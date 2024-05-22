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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА "COMFORT" 3023 размер 4, №1 - Львов (765278) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
1070,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (2)
1209,75 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
1417,00
Экономия: -569,40 грн
847,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -455,40 грн
847,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (1)
1417,00
Экономия: -569,40 грн
847,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
1417,00
Экономия: -569,40 грн
847,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
1069,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
1375,35 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (1)
1417,00
Экономия: -569,40 грн
847,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
1372,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
1324,10
Экономия: -39,72 грн
1284,38 грн
Пульс
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Открыто Круглосуточно
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
Всего: упаковка (1)
1059,29 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 1
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -455,40 грн
847,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Данилишиных, 62
Всего: упаковка (1)
1360,59 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Стуса Василия, 1
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -455,40 грн
847,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Добромиль, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (1)
1369,58 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (1)
1324,10
Экономия: -39,72 грн
1284,38 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
1358,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 21
Всего: упаковка (2)
1373,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-В
Всего: упаковка (1)
1371,38 грн