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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА "COMFORT" 3023 размер 3, №1 - Львов (765277) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
1070,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
1069,85 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
1234,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
1069,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
1368,19 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (2)
1417,00
Экономия: -411,80 грн
1005,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
1365,75 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 3
Всего: упаковка (1)
1417,00
Экономия: -411,80 грн
1005,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 1
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -297,80 грн
1005,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Данилишиных, 62
Всего: упаковка (1)
1363,32 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Шевченко Тараса, 33
Всего: упаковка (1)
1417,00
Экономия: -411,80 грн
1005,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Стуса Василия, 1
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -297,80 грн
1005,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Добромиль, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (1)
1368,32 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -297,80 грн
1005,20 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
1361,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 21
Всего: упаковка (1)
1371,68 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 4
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -297,80 грн
1005,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-В
Всего: упаковка (1)
1356,34 грн