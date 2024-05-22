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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА "COMFORT" 3023 размер 3, №1 - Киев (765277) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
1371,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
1374,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
1365,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
1120,20
Экономия: -33,61 грн
1086,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
1360,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
1361,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
1364,39 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (1)
1372,12 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (1)
1368,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
1363,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
1375,39 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (1)
1367,22 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 58
Всего: упаковка (1)
974,10
Экономия: -29,22 грн
944,88 грн