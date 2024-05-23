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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА "COMFORT" 3023 размер 2, №1 - Одесса (765276) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
1383,59 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Педагогическая, 23-Б
Всего: упаковка (1)
1205,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
1224,00 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (2)
1224,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
1205,00 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Спортивная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
1205,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
1224,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (1)
1220,15 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (1)
1224,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (3)
1375,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
Всего: упаковка (1)
1363,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Врадиевка, ул. Героев Врадиевщины, 93/2
Всего: упаковка (1)
1368,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Центральная, 146
Всего: упаковка (1)
1373,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
1371,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
1365,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1361,09 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 70
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -311,00 грн
992,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (1)
1417,00
Экономия: -425,00 грн
992,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (1)
1364,87 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
1370,25 грн