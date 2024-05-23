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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА "COMFORT" 3023 размер 1, №1 - Одесса (765275) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
1371,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Врадиевка, ул. Героев Врадиевщины, 93/2
Всего: упаковка (1)
1366,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1375,65 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 70
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -117,40 грн
1185,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
1373,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Майборского, 16
Всего: упаковка (1)
1356,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
1356,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
1070,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (1)
1371,58 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
1371,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
1361,09 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
1373,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
1362,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
1364,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (1)
1375,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
1357,35 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (1)
1359,54 грн