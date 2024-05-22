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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА "COMFORT" 3023 размер 1, №1 - Львов (765275) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
1069,85 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1)
1417,00
Экономия: -231,40 грн
1185,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
1375,56 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (1)
1417,00
Экономия: -231,40 грн
1185,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
1357,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Данилишиных, 62
Всего: упаковка (1)
1359,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Добромиль, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (1)
1374,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 21
Всего: упаковка (1)
1356,84 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
958,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Киевская, 8
Всего: упаковка (1)
1373,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 75-А
Всего: упаковка (1)
1364,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Купальная, 14
Всего: упаковка (1)
1357,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 12
Всего: упаковка (1)
1374,36 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
1362,14 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
1271,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (1)
1367,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, просп. Свободы, 52
Всего: упаковка (1)
1359,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
Всего: упаковка (1)
1370,34 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
1370,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Мира, 29
Всего: упаковка (1)
1373,59 грн