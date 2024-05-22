Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи компрессионныеБАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА "COMFORT"Цены в аптеках

БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА "COMFORT" 3023 размер 1, №1 - Киев (765275) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
1361,09 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
1357,35 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (1)
1359,54 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (1)
1375,24 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
1362,92 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
1371,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (1)
1371,58 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 07 мин
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
1070,40 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 58
Всего: упаковка (1)
1120,20
Экономия: -33,61 грн
1086,59 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 15/1
Всего: упаковка (1)
1363,26 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
1373,51 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
1364,42 грн
В других городах:
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Десна, ул. Довженко Александра, 44-А/4-Г
Всего: упаковка (1)
1372,79 грн