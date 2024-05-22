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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА "COMFORT" 3023 размер 1, №1 - Харьков (765275) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
1368,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
1364,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
1360,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
1361,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1)
1373,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
1359,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (1)
1371,41 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ильинская, 51/1
Всего: упаковка (1)
1364,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бахмач, ул. Соборности, 54-А
Всего: упаковка (1)
1373,68 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Апостолово, ул. Центральная, 70
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -117,40 грн
1185,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1375,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 91/1
Всего: упаковка (1)
1358,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Козелец, ул. Сидорука Ф., 13-А
Всего: упаковка (1)
1375,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Городня, ул. Черниговская, -
Всего: упаковка (1)
1362,78 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Десна, ул. Довженко Александра, 44-А/4-Г
Всего: упаковка (1)
1372,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
1362,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
1361,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (1)
1371,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
1218,20
Экономия: -36,55 грн
1181,65 грн