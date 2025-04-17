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Емкость для биологических жидкостей стерильная
Емкость для биологических жидкостей стерильная
Винница
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Открыто
Закроется в 21:00
Понинка, ул. Победы, 31
125.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
5,20
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Чигиринская, 52
262.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
5,20
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
309.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ СТЕРИЛЬНАЯ 120 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,23
Экономия при брони:
-0,37 грн
5,86
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Кропивницкий, ул. Ялтинская, 1
289.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ СТЕРИЛЬНАЯ 120 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
363.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
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