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Емкость для биологических жидкостей стерильная
Емкость для биологических жидкостей стерильная
Николаев
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Доступно в 2 аптеках в Николаев
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Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
В городах рядом
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
204.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ СТЕРИЛЬНАЯ 120 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,22
Экономия при брони:
-0,36 грн
5,86
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чигиринская, 52
275.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
5,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Понинка, ул. Победы, 31
487.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
5,20
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Ялтинская, 1
175.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ СТЕРИЛЬНАЯ 120 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
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