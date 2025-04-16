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Аппликатор Амиес
Николаев
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
142.4 км
АППЛИКАТОР С ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБИРКОЙ И СРЕДОЙ AMIES 10 мл №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
6,70
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 50
241.6 км
АППЛИКАТОР С ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБИРКОЙ И СРЕДОЙ AMIES 10 мл №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
20,40
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
241.7 км
АППЛИКАТОР С ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБИРКОЙ И СРЕДОЙ AMIES 10 мл №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
20,76
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-А/1
304.5 км
АППЛИКАТОР С ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБИРКОЙ И СРЕДОЙ AMIES 10 мл №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
20,34
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
398.8 км
АППЛИКАТОР С ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБИРКОЙ И СРЕДОЙ AMIES 10 мл №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
6,26
Экономия при брони:
-0,23 грн
6,03
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Тростянецкая, 8-Д
399.0 км
АППЛИКАТОР С ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБИРКОЙ И СРЕДОЙ AMIES 10 мл №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
6,26
Экономия при брони:
-0,23 грн
6,03
грн
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Социальная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
515.6 км
АППЛИКАТОР С ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБИРКОЙ И СРЕДОЙ AMIES 10 мл №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
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