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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ 25 мм х 72 мм, №300 - Харьков (439425) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
578,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
578,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
578,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
578,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
578,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
578,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
578,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
578,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
578,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
578,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
578,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
578,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
578,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
578,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
578,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
578,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
578,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
578,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
578,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
578,70 грн