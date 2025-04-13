Шелк натуральный без иглы Игар
Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Киев
Аптека низкие цены №1
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
4.3 км
ШЕЛК НАТУРАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ торговой марки IGAR 2 №1
Игар
В городах рядом
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 50
189.3 км
ШЕЛК НАТУРАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ торговой марки IGAR 2 №1
Игар
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Скороходово, ул. Мира, 7-Б
332.7 км
ШЕЛК НАТУРАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ торговой марки IGAR 2 №1
Игар
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
408.4 км
ШЕЛК НАТУРАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ торговой марки IGAR 2 №1
Игар
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 27 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
408.5 км
ШЕЛК НАТУРАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ торговой марки IGAR 2 №1
Игар
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 27
418.3 км
ШЕЛК НАТУРАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ торговой марки IGAR 2 №1
Игар
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. Независимости, 46
450.0 км
ШЕЛК НАТУРАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ торговой марки IGAR 2 №1
Игар
Аптека
Борисполь, ул. Котляревского Ивана, 1
32.2 км
ШЕЛК НАТУРАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ торговой марки IGAR 2 №1
Игар
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Полтавская, 62-А
372.2 км
ШЕЛК НАТУРАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ торговой марки IGAR 2 №1
Игар