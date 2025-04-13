Шелк натуральный без иглы Игар
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ШЕЛК НАТУРАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ торговой марки IGAR 2 №1
Игар
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
ШЕЛК НАТУРАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ торговой марки IGAR 2 №1
Игар
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 27
8.1 км
ШЕЛК НАТУРАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ торговой марки IGAR 2 №1
Игар
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Скороходово, ул. Мира, 7-Б
87.9 км
ШЕЛК НАТУРАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ торговой марки IGAR 2 №1
Игар
Аптека низкие цены №1
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
414.1 км
ШЕЛК НАТУРАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ торговой марки IGAR 2 №1
Игар
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 50
457.1 км
ШЕЛК НАТУРАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ торговой марки IGAR 2 №1
Игар
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. Независимости, 46
458.8 км
ШЕЛК НАТУРАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ торговой марки IGAR 2 №1
Игар
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Полтавская, 62-А
89.5 км
ШЕЛК НАТУРАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ торговой марки IGAR 2 №1
Игар
Аптека
Борисполь, ул. Котляревского Ивана, 1
379.5 км
ШЕЛК НАТУРАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ торговой марки IGAR 2 №1
Игар