Киев
Импланты для мягких тканей Ювидерм ультра 2 (Implants for soft tissues Yuviderm Ultra 2)

Импланты для мягких тканей Ювидерм ультра 2 (Implants for soft tissues Yuviderm Ultra 2)

Днепр (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
390.9 км
ИМПЛАНТАТЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ДЛЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ JUVEDERM® ULTRA 2 №1
Allergan
4742,84 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
809.8 км
ИМПЛАНТАТЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ДЛЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ JUVEDERM® ULTRA 2 №1
Allergan
3232,09 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное