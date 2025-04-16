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Глюкометр Име-дц (Glucometer Ime-tc)
Глюкометр Име-дц (Glucometer Ime-tc)
Запорожье
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 57
714.7 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
473,90
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 09:00
Антоновка, ул. Хмельницкого Богдана, 12-А
745.4 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
406,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Торчин, ул. Независимости, 78
804.4 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
412,80
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Любешов, ул. Европейская, 4-А
817.6 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
375,50
грн
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Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, просп. Шевченко Тараса, 21
842.7 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
381,70
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 7-Г
843.9 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
412,80
грн
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Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
897.0 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
473,90
грн
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