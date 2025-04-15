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Глюкометр Име-дц (Glucometer Ime-tc)
Глюкометр Име-дц (Glucometer Ime-tc)
Львов
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Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, просп. Шевченко Тараса, 21
63.6 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
381,70
грн
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Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
69.4 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
473,90
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Торчин, ул. Независимости, 78
124.4 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
412,80
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 57
181.8 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
473,90
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 7-Г
209.6 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
412,80
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 18:00
Антоновка, ул. Хмельницкого Богдана, 12-А
230.0 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
406,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Любешов, ул. Европейская, 4-А
238.3 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
375,50
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
379,00
Экономия при брони:
-7,58 грн
371,42
грн
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