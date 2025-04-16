Киев
Глюкометр Име-дц (Glucometer Ime-tc)

Глюкометр Име-дц (Glucometer Ime-tc)

Кривой Рог (адрес не указан)
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В городах рядом
Ровнолики
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 57
597.2 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
473,90 грн
Ровнолики
Открыто
Закроется в 18:00
Антоновка, ул. Хмельницкого Богдана, 12-А
635.1 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
406,50 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Торчин, ул. Независимости, 78
685.1 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
412,80 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Любешов, ул. Европейская, 4-А
708.8 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
375,50 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, просп. Шевченко Тараса, 21
719.3 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
381,70 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 7-Г
732.0 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
412,80 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
767.8 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
473,90 грн
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