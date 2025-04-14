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Глюкометр Име-дц (Glucometer Ime-tc)
Глюкометр Име-дц (Glucometer Ime-tc)
Харьков
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Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
379,00
Экономия при брони:
-7,58 грн
371,42
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 09:00
Антоновка, ул. Хмельницкого Богдана, 12-А
715.8 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
406,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Любешов, ул. Европейская, 4-А
778.2 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
375,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Торчин, ул. Независимости, 78
801.4 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
412,80
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 7-Г
812.5 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
412,80
грн
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Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, просп. Шевченко Тараса, 21
854.7 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
381,70
грн
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Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
937.8 км
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ IME-DC №1
IME-DC
473,90
грн
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