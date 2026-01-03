Киев
О товаре
Цены
Капрон крученый (Kapron twisted)
Капрон крученый (Kapron twisted)
Николаев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Пирогова, 17
365.6 км
МАТЕРИАЛ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ И ЛИГАТУРНЫЙ (КАПРОН КРУЧЕНЫЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
97,76
грн
Забронировать
Аптека низкие ц
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Муратова Игоря, 9
457.5 км
МАТЕРИАЛ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ И ЛИГАТУРНЫЙ (КАПРОН КРУЧЕНЫЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
56,60
Экономия при брони:
-2,92 грн
53,68
грн
Забронировать
МАТЕРИАЛ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ И ЛИГАТУРНЫЙ (КАПРОН КРУЧЕНЫЙ) 1 (М4) 50 м №1
Укртехмед
97,70
Экономия при брони:
-5,07 грн
92,63
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
464.1 км
МАТЕРИАЛ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ И ЛИГАТУРНЫЙ (КАПРОН КРУЧЕНЫЙ) 1 (М4) 50 м №1
Укртехмед
95,60
Экономия при брони:
-4,87 грн
90,73
грн
Забронировать
МАТЕРИАЛ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ И ЛИГАТУРНЫЙ (КАПРОН КРУЧЕНЫЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
115,00
Экономия при брони:
-6,22 грн
108,78
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 4
468.5 км
МАТЕРИАЛ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ И ЛИГАТУРНЫЙ (КАПРОН КРУЧЕНЫЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
51,70
Экономия при брони:
-2,77 грн
48,93
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню