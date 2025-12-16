Киев
Капрон крученый (Kapron twisted)

Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
МАТЕРИАЛ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ И ЛИГАТУРНЫЙ (КАПРОН КРУЧЕНЫЙ) 1 (М4) 50 м №1
Укртехмед
95,60
Экономия при брони: -4,87 грн
90,73 грн
МАТЕРИАЛ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ И ЛИГАТУРНЫЙ (КАПРОН КРУЧЕНЫЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
115,00
Экономия при брони: -6,22 грн
108,78 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 4
5.9 км
МАТЕРИАЛ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ И ЛИГАТУРНЫЙ (КАПРОН КРУЧЕНЫЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
51,70
Экономия при брони: -2,77 грн
48,93 грн
Аптека низкие ц
Открыто
Закроется в 16:00
Харьков, ул. Муратова Игоря, 9
7.6 км
МАТЕРИАЛ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ И ЛИГАТУРНЫЙ (КАПРОН КРУЧЕНЫЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
56,60
Экономия при брони: -2,92 грн
53,68 грн
МАТЕРИАЛ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ И ЛИГАТУРНЫЙ (КАПРОН КРУЧЕНЫЙ) 1 (М4) 50 м №1
Укртехмед
97,70
Экономия при брони: -5,07 грн
92,63 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Пирогова, 17
567.4 км
МАТЕРИАЛ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ И ЛИГАТУРНЫЙ (КАПРОН КРУЧЕНЫЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
101,13 грн
