Капрон крученый (Kapron twisted)
Харьков
(адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
МАТЕРИАЛ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ И ЛИГАТУРНЫЙ (КАПРОН КРУЧЕНЫЙ) 1 (М4) 50 м №1
Укртехмед
95,60
Экономия при брони:
-4,87 грн
90,73
грн
Забронировать
МАТЕРИАЛ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ И ЛИГАТУРНЫЙ (КАПРОН КРУЧЕНЫЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
115,00
Экономия при брони:
-6,22 грн
108,78
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 4
5.9 км
МАТЕРИАЛ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ И ЛИГАТУРНЫЙ (КАПРОН КРУЧЕНЫЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
51,70
Экономия при брони:
-2,77 грн
48,93
грн
Забронировать
Аптека низкие ц
Открыто
Закроется в 16:00
Харьков, ул. Муратова Игоря, 9
7.6 км
МАТЕРИАЛ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ И ЛИГАТУРНЫЙ (КАПРОН КРУЧЕНЫЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
56,60
Экономия при брони:
-2,92 грн
53,68
грн
Забронировать
МАТЕРИАЛ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ И ЛИГАТУРНЫЙ (КАПРОН КРУЧЕНЫЙ) 1 (М4) 50 м №1
Укртехмед
97,70
Экономия при брони:
-5,07 грн
92,63
грн
Забронировать
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Пирогова, 17
567.4 км
МАТЕРИАЛ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ И ЛИГАТУРНЫЙ (КАПРОН КРУЧЕНЫЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
101,13
грн
Забронировать
