Киев
Глюкометр Контур плюс (Glucometer Contour plus)

Глюкометр Контур плюс (Glucometer Contour plus)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 94 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR® PLUS №1
Bayer Diagnostic
573,87 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
529,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
693,97
Экономия при брони: -128,93 грн
565,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
973,34
Экономия при брони: -35,99 грн
937,35 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
691,46
Экономия при брони: -46,35 грн
645,11 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
529,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
686,83
Экономия при брони: -41,72 грн
645,11 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR® PLUS №1
Bayer Diagnostic
650,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
834,55
Экономия при брони: -38,45 грн
796,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
688,02
Экономия при брони: -39,49 грн
648,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
694,37
Экономия при брони: -35,68 грн
658,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
708,01
Экономия при брони: -180,35 грн
527,66 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
529,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
529,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
685,83
Экономия при брони: -135,43 грн
550,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
651,52
Экономия при брони: -40,94 грн
610,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
529,65 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
689,74
Экономия при брони: -162,08 грн
527,66 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
486,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
699,54
Экономия при брони: -43,90 грн
655,64 грн
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