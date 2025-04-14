Глюкометр Контур плюс (Glucometer Contour plus)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR® PLUS №1
Bayer Diagnostic
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
693,97
Экономия при брони: -128,93 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
973,34
Экономия при брони: -35,99 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
691,46
Экономия при брони: -46,35 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
686,83
Экономия при брони: -41,72 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR® PLUS №1
Bayer Diagnostic
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
834,55
Экономия при брони: -38,45 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
688,02
Экономия при брони: -39,49 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
694,37
Экономия при брони: -35,68 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
708,01
Экономия при брони: -180,35 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
685,83
Экономия при брони: -135,43 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
651,52
Экономия при брони: -40,94 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
689,74
Экономия при брони: -162,08 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
699,54
Экономия при брони: -43,90 грн