Киев
О товаре
Цены
Игла спинальная тип Квинке Алексфарм
Игла спинальная тип Квинке Алексфарм
Запорожье
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
287.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 20G (0,9 х 90 мм) №1
Global Medikit
52,30
Экономия при брони:
-4,50 грн
47,80
грн
Забронировать
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 90 мм) №1
Global Medikit
52,30
Экономия при брони:
-4,50 грн
47,80
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 210
287.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 20G (0,9 х 90 мм) №1
Global Medikit
51,30
Экономия при брони:
-3,50 грн
47,80
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
292.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 20G (0,9 х 90 мм) №1
Global Medikit
52,30
Экономия при брони:
-4,50 грн
47,80
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 1
292.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 20G (0,9 х 90 мм) №1
Global Medikit
51,20
Экономия при брони:
-3,40 грн
47,80
грн
Забронировать
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 90 мм) №1
Global Medikit
52,30
Экономия при брони:
-4,50 грн
47,80
грн
Забронировать
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
843.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 90 мм) №1
Global Medikit
52,34
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Круглосуточно
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
873.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 90 мм) №1
Global Medikit
40,80
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню