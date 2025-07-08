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Игла спинальная тип Квинке Алексфарм
Игла спинальная тип Квинке Алексфарм
Николаев
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Круглосуточно
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 210
275.3 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 20G (0,9 х 90 мм) №1
Global Medikit
51,30
Экономия при брони:
-18,10 грн
33,20
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 1
281.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 20G (0,9 х 90 мм) №1
Global Medikit
52,30
Экономия при брони:
-19,10 грн
33,20
грн
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ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 90 мм) №1
Global Medikit
52,30
Экономия при брони:
-4,00 грн
48,30
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
667.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 90 мм) №1
Global Medikit
52,34
грн
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Пульс
Открыто
Круглосуточно
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
684.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 90 мм) №1
Global Medikit
40,80
грн
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