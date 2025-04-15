Киев
О товаре
Цены
Игла спинальная тип Квинке Алексфарм
Игла спинальная тип Квинке Алексфарм
Львов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Доступно в 2 аптеках в Львов
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 90 мм) №1
Global Medikit
52,34
грн
Забронировать
В городах рядом
Пульс
Открыто
Круглосуточно
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
64.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 90 мм) №1
Global Medikit
40,80
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Изяслав, ул. Шевченко, 16
203.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 90 мм) №1
Global Medikit
36,61
Экономия при брони:
-0,01 грн
36,60
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 1
577.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 20G (0,9 х 90 мм) №1
Global Medikit
52,30
грн
Забронировать
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 90 мм) №1
Global Medikit
52,30
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 210
580.3 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 20G (0,9 х 90 мм) №1
Global Medikit
52,30
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню