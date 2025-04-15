Киев
Игла спинальная тип Квинке Алексфарм

Игла спинальная тип Квинке Алексфарм

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Львов
Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 90 мм) №1
Global Medikit
52,34 грн
В городах рядом
Пульс
Открыто
Круглосуточно
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
64.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 90 мм) №1
Global Medikit
40,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Изяслав, ул. Шевченко, 16
203.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 90 мм) №1
Global Medikit
36,61
Экономия при брони: -0,01 грн
36,60 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 1
577.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 20G (0,9 х 90 мм) №1
Global Medikit
52,30 грн
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 90 мм) №1
Global Medikit
52,30 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 210
580.3 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЗАТОЧКОЙ ТИПА КВИНКЕ "ALEXPHARM" 20G (0,9 х 90 мм) №1
Global Medikit
52,30 грн
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