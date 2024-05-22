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FAMILY PLAST ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 12 см х 10 см, №1 - Харьков (414613) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (27)
22,40
Экономия: -3,25 грн
19,15 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (3)
22,65
Экономия: -2,15 грн
20,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (3)
26,77
Экономия: -3,20 грн
23,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (35)
14,87
Экономия: -0,72 грн
14,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Всего: упаковка (1)
23,12
Экономия: -6,56 грн
16,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (10)
13,30
Экономия: -0,42 грн
12,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (21)
21,61
Экономия: -0,86 грн
20,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (1)
21,13
Экономия: -1,13 грн
20,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (40)
22,56
Экономия: -0,96 грн
21,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
20,56
Экономия: -1,11 грн
19,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (33)
22,00
Экономия: -1,40 грн
20,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Обуховка, ул. Центральная, 71
Всего: упаковка (1)
21,35
Экономия: -3,05 грн
18,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
Всего: упаковка (1)
20,36
Экономия: -1,12 грн
19,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (28)
20,18
Экономия: -0,95 грн
19,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (23)
22,34
Экономия: -1,34 грн
21,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Соборная, 18-А
Всего: упаковка (1)
22,73
Экономия: -2,23 грн
20,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Ромны, ул. Руденко, 10/1
Всего: упаковка (6)
20,52
Экономия: -0,92 грн
19,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Всего: упаковка (14)
22,31
Экономия: -2,60 грн
19,71 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (39)
22,55
Экономия: -2,09 грн
20,46 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
23,09
Экономия: -2,63 грн
20,46 грн