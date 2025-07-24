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Игла инъекционная Alexpharm (Igla in"yektsionnaya Alexpharm)
Игла инъекционная Alexpharm (Igla in"yektsionnaya Alexpharm)
Кривой Рог
(адрес не указан)
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
138.8 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
2,11
Экономия при брони:
-0,12 грн
1,99
грн
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Авиценна
Открыто
Закроется в 20:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
187.0 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
1,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
375.5 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,75
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
438.6 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
2,00
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
621.6 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется через 2 мин
Голобы, ул. Независимости, 13
699.7 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90
грн
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Волыньфарм
Открыто
Круглосуточно
Локачи, ул. Франко Ивана, 19
706.9 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90
грн
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ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90
грн
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ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
1,10
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Любешов, ул. Независимости, 3
708.7 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90
грн
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