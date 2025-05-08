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Игла инъекционная Alexpharm (Igla in"yektsionnaya Alexpharm)
Игла инъекционная Alexpharm (Igla in"yektsionnaya Alexpharm)
Днепр
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Доступно в 5 аптеках в Днепр
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Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
2,12
Экономия при брони:
-0,13 грн
1,99
грн
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В городах рядом
Авиценна
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
228.9 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
1,30
Экономия при брони:
-0,10 грн
1,20
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
415.3 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,75
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
525.3 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
2,00
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
700.7 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Любешов, ул. Независимости, 3
766.9 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Голобы, ул. Независимости, 13
770.9 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90
грн
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Волыньфарм
Открыто
Круглосуточно
Локачи, ул. Франко Ивана, 19
784.6 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90
грн
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ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90
грн
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ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
1,10
грн
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Ирфарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
473.9 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 23G (0,6 х 30 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
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