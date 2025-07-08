Киев
О товаре
Цены
Игла инъекционная Alexpharm (Igla in"yektsionnaya Alexpharm)
Игла инъекционная Alexpharm (Igla in"yektsionnaya Alexpharm)
Чернигов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
В городах рядом
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
126.9 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,75
грн
Забронировать
Авиценна
Открыто
Закроется в 20:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
243.3 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
1,00
грн
Забронировать
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
319.7 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
2,00
грн
Забронировать
Волыньфарм
Открыто
Закроется через 52 мин
Любешов, ул. Независимости, 3
400.5 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90
грн
Забронировать
Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
406.7 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
432.7 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
2,13
Экономия при брони:
-0,14 грн
1,99
грн
Забронировать
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 19:00
Голобы, ул. Независимости, 13
438.9 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90
грн
Забронировать
Волыньфарм
Открыто
Круглосуточно
Локачи, ул. Франко Ивана, 19
471.1 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90
грн
Забронировать
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90
грн
Забронировать
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
1,10
грн
Забронировать
Ирфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
204.3 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 23G (0,6 х 30 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню