Киев
Игла инъекционная Alexpharm (Igla in"yektsionnaya Alexpharm)

Игла инъекционная Alexpharm (Igla in"yektsionnaya Alexpharm)

Чернигов (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
126.9 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,75 грн
Авиценна
Открыто
Закроется в 20:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
243.3 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
1,00 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
319.7 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
2,00 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется через 52 мин
Любешов, ул. Независимости, 3
400.5 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90 грн
Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
406.7 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
432.7 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
2,13
Экономия при брони: -0,14 грн
1,99 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 19:00
Голобы, ул. Независимости, 13
438.9 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90 грн
Волыньфарм
Открыто
Круглосуточно
Локачи, ул. Франко Ивана, 19
471.1 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90 грн
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
0,90 грн
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
1,10 грн
Ирфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
204.3 км
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ "ALEXPHARM" 23G (0,6 х 30 мм) №1
Jiangsu Kanghua ME
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