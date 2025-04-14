Горчичник-пакет Козаки (Gorchichnik-paket Kozaki)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Полимед
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, перек. Украинских Героев / Караванского Святослава, 7/36
3.7 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
В городах рядом
Біла ромашка
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
344.5 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Не болей
Днепр, шоссе Донецкое, 3
393.7 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
14,64
Экономия при брони: -0,56 грн
Не болей
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
397.2 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
14,81
Экономия при брони: -0,73 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 265-А
407.1 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:30
Бердичев, ул. Красная, 14
409.4 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
Авк фарм
Бердичев, ул. Житомирская, 38
410.5 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
Біла ромашка
Васильков, ул. Соборная, 64/1
411.3 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Расковой, 1
411.9 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
Біла ромашка
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
421.1 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Біла ромашка
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
424.2 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,82
Экономия при брони: -0,38 грн
Аптека
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 89
425.7 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
Біла ромашка
Млиново, ул. Александровская, 56
427.1 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Аптека
Хмельницкий, ул. Проскуровского Подполья, 25
427.8 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
14,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8/1
428.2 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
14,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Біла ромашка
Боярка, ул. Магистральная, 40
430.4 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
431.9 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
18,60
Экономия при брони: -6,08 грн
Біла ромашка
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
434.2 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Максимовича Михаила, 32-Б
434.7 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
435.0 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
435.8 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони: -0,40 грн