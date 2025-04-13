Горчичник-пакет Козаки (Gorchichnik-paket Kozaki)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Киев
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
18,40
Экономия при брони: -6,07 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,82
Экономия при брони: -0,38 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,82
Экономия при брони: -0,38 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Берестейский, 24
3.8 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,82
Экономия при брони: -0,38 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Филатова Академика, 7
3.9 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Воскресенский, 36
6.4 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Максимовича Михаила, 32-Б
7.6 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 46
7.7 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
8.2 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
10.1 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
10.6 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
18,60
Экономия при брони: -6,08 грн
Біла ромашка
Киев, шоссе Харьковское, 168
10.7 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92-А
17.4 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,82
Экономия при брони: -0,38 грн
В городах рядом
Біла ромашка
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 3
10.7 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Млиново, ул. Александровская, 56
16.2 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
16.4 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
16.9 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,82
Экономия при брони: -0,38 грн