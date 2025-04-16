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Горчичник-пакет Козаки (Gorchichnik-paket Kozaki)
Горчичник-пакет Козаки (Gorchichnik-paket Kozaki)
Кривой Рог
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Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
136.5 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
14,79
Экономия при брони:
-0,71 грн
14,08
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
141.5 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
15,14
Экономия при брони:
-1,06 грн
14,08
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
196.9 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 20:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
334.0 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
334.8 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони:
-0,40 грн
12,90
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Млиново, ул. Александровская, 56
334.9 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
337.1 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
337.4 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,82
Экономия при брони:
-0,38 грн
12,44
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
341.4 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони:
-0,40 грн
12,90
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
341.8 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
343.1 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони:
-0,40 грн
12,90
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
346.1 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,82
Экономия при брони:
-0,38 грн
12,44
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
346.7 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
18,60
Экономия при брони:
-6,08 грн
12,52
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
347.6 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
347.7 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони:
-0,40 грн
12,90
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
348.2 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,82
Экономия при брони:
-0,38 грн
12,44
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 32-Б
348.3 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
350.0 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони:
-0,40 грн
12,90
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
351.0 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони:
-0,39 грн
12,46
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
351.7 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
18,40
Экономия при брони:
-6,07 грн
12,33
грн
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